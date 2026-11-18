小民參政歐巴桑聯盟台北市中山、大同區市議員候選人李惠暄，近日接受主持人范琪斐節目《陪我走一段》專訪，首度公開談及過去婚姻，坦承當年離婚的關鍵原因是自己外遇。她在訪談中一度哽咽，坦言這是第一次真正好好說出這段經歷，至今仍對前夫懷有深深愧疚。

李惠暄在節目中被問及離婚原因，直接回答「因為我外遇」，並表示自己其實一直不太願意面對這件事。她說道，過去總覺得自己活得很正直，做的都是對的事情，但回頭看這段婚姻，確實對不起孩子的爸爸。她也說：「我不能說它是錯，但是就是我做了，對不起別人的事情。」

對於這段感情經歷，李惠暄17日在臉書發文表示，自己當了17年的律師，長期處理家事案件，陪伴許多當事人走過婚姻困境，原以為對感情與家庭已有足夠理解，沒想到真正輪到自己時，才發現並沒有那麼了解自己。

李惠暄透露，自己從小就確定想當媽媽，後來擁有家庭、兩個孩子，也創業成立律師事務所，曾經認為這樣的人生已經很幸福，「愛情是什麼、自己需要怎麼樣的親密關係，好像都沒有那麼重要。」直到40多歲，才發現自己還有不認識的一面。

她坦言，最難面對的其實是前夫，形容對方是一個很好的爸爸，也曾經努力經營婚姻，兩人有過幸福的日子，但自己沒有先好好處理原本的婚姻，就走進另一段感情，讓前夫承受很深的傷害，她直到現在對這件事仍有很深的愧疚。

李惠暄也在文中談到感情與責任的界線，認為愛上什麼樣的人，或許不是自己能預先決定，但如何面對感情、如何處理與別人的承諾，終究是個人必須承擔的責任。她表示，不會要求外界認同自己的選擇，也不會因為願意坦白，就認為大家應該原諒她。

至於為何選在選舉倒數11天之際公開談論過往感情，李惠暄表示，既然決定走進政治，讓更多人認識自己，就不希望外界只看見一個能幹、專業、總是有自信的律師，也希望大家看見她曾經做錯事、脆弱及不知所措的一面。

她最後表示，自己至今仍不敢說已經完全想明白這段經歷，有些歉意即使說出口，也不見得能夠彌補什麼，但希望這段不那麼光彩的人生經驗，能讓正在婚姻中困惑的人更早認識自己的需要，也讓曾經傷害別人的人，有勇氣誠實面對自己的責任。