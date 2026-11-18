洋流砸大錢？蔣：我用政績說話
台北市長選舉激戰，民進黨候選人沈伯洋日前辦大洋流造勢，出動五百台無人機隊夜空表演，被稱為「重金造神」。台北市長蔣萬安昨表示，他沒有龐大資源，也沒有金彈、銀彈，就是用四年扎實的政績說話，說服市民朋友，把握最後時間全力衝刺。沈未回應金額，僅稱按照政治獻金支出，「我也不會問蔣萬安安心大遊行花費多少」。
媒體問蔣大洋流造勢有小水滴在淡水河划龍舟撒紙錢，外界質疑汙染河川，北市環保局會不會開罰？蔣表示，環保局會進一步了解。
沈伯洋表示，前一天蔣萬安團隊辦的安心大遊行也非常熱鬧，不就是募集的政治獻金支出，支出的細項依法規幾個月內就要結清向人民報告。他說，如果蔣萬安想知道比如說音響、無人機報價大概是多少，檯面上廠商應該都問得到。
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