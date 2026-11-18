水庫設光電板成為選戰攻防焦點，昨天台南市長候選人政見發表會上，國民黨謝龍介再次重申，若當選會立即拆除烏山頭水庫光電板，否則市民可發動罷免，他也會自行辭職；民進黨陳亭妃則說，她去年十月質詢並做四項決議，且光電板屬農田水利署所有權，「能夠侵門踏戶拆除嗎？」

台南市政府經發局表示，烏山頭水庫光電乃依中央能源政策，由水庫主管機關農業部農田水利署嘉南管理處招商設置，第一期已於二○二二年完成。考量近期社會觀感及民意要求，市府已函請中央審慎評估後續處置，尚未建置的二期光電計畫農水署嘉南管理處已解約，既有設施則持續辦理水質監測及維運管理。

謝龍介說，他先前在立法院質詢烏山頭水庫光電板議題，詢問行政院長卓榮泰「要現在拆還是等我就任拆」，卓榮泰回說「依法行政」，對此他也會有「合法的拆除方式」。

謝龍介直言，光電產業背後牽涉龐大官商利益，弊端重重，「台北市長蔣萬安不讓翡翠水庫裝光電板，台南市民為何要做二等市民？」如果飲水沒辦法安心，「我沒資格選市長、當市長」。

陳亭妃說，去年十月即質詢烏山頭水庫光電板議題，做出四點決議，包括要求未來不再核准水庫的光電執照；光電板租約到二○三二年四月到期，不再續租；要確認水質安全，公布監測資訊；光電板清洗作業公開化，邀地方見證。她也嘲諷謝龍介說，光電板是農田水利署所有權，「能夠侵門踏戶拆除？先說要怎麼合法拆除再說」。

高雄阿公店水庫及鳳山水庫也在水面鋪設光電板，且會供應民生用水，國民黨高雄市長候選人柯志恩表示，她主張現有的光電板約滿不再續約，未來完全退出水庫，若當選也不會允許再新增或擴增水庫光電。桃園市長張善政昨也發文表示，無論在石門水庫或桃園埤塘設置光電，他都反對。