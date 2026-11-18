經濟部水利署三年發三文詢問翡翠水庫遭炎上，從前天起，經濟部罕見四度發文澄清，沒規畫也沒強制要求翡翠水庫裝光電板，並在臉書等社群發圖文罵網友造謠，卻反遭網友灌爆，痛批經濟部明知台北市政府不同意，還「一問再問三問」，是想問到北市府同意為止嗎？

經濟部連續發文澄清水庫設置光電板議題，從十六日下午在社群平台開罵網路造謠中央要求翡翠水庫設置光電板，遭網友灌爆臉書，留言：「只是調查為什麼要不死心行文三次？只是調查為什麼還要人家詳述不能增設的理由？」、「都不具這個條件，為什麼要連續三年都問了？」、「無限發函是當作拜年問候嗎？」

還有網友質疑，經濟部就在南部水庫裝光電板，「是不是欺負南部人？」「為什麼烏山頭水庫就適合呢？南部人的命不值錢嗎？」「拿出台南自願設置光電板的公文看看」？

眼看爭議持續升溫，經濟部在昨天上午時發布新聞稿回應，保證「目前沒有新設水庫光電之計畫」，同時強調，未來各項光電申設案件，均依法規審查，絕無便宜行事。

經濟部中午二度在社群發文，表示是為配合能源轉型進行全國相關單位普查，調查對象不只翡翠水庫，還有台電、台糖、水利署分署、高雄市政府等單位，普查也於兩年前結束。

昨晚近七時，經濟部三度於社群發文，舊片重發談水庫利用，指水庫可以游泳、搭船、安裝光電板，只要管理得當即可，強調「沒有人會直接喝水庫原水！」又引來網友狂留言，「洗地要洗幾次？為什麼執著在水庫放光電板？」、既然那麼讚「烏山頭二期為何停蓋？」沒想到，一小時後又發文，強調光電板不影響水庫水質，網友再酸「笑死，打到痛腳嗎？兩天含限時動態發了五篇」。