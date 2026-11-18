選戰倒數計時，中央三年三度發文翡翠水庫是否蓋光電板，引發熱議。行政院長卓榮泰昨天批評北市府惡意誤解中央調查原意，台北市長蔣萬安重砲回擊，中央連三年發公文難道是在問心酸的嗎？並認為民進黨台北市長候選人沈伯洋「服從黨意、大於民意。」新北市長侯友宜也強調，新北一定反對在翡翠水庫建光電板，這個態度不會變。

卓榮泰昨天還原調查緣由，稱二○二二年至二○二四年，行政院曾執行全國性潛力調查，請地方機關針對地面、屋頂等各形式光電表達意見，調查結束後，也未針對翡翠水庫進行光電設置的討論與發展，為什麼突然拿出來大肆討論？令人費解，他懷疑北市府找不到松機資料，才突然找到這件公文，政治操作不足為取。

媒體問蔣萬安對卓榮泰說法的意見，蔣萬安說，今天中央沒有相關計畫，是因地方政府擋下來，議員在北市議會提出質詢，新聞披露之後，中央才不敢再繼續問。

先前沈伯洋稱經濟部目前沒計畫、尊重經濟部。蔣萬安說，翡翠水庫攸關大台北六百萬人飲水安全，是非常重要的設施，絕不是沈一句「尊重經濟部」就可以輕輕帶過，他的立場就是堅決反對設光電板，「市民期待具體立場，絕不是模糊的答案，」沈應回應如果中央再提相關計畫「到底支持還是反對」？

「沈伯洋哪次不是跟黨意站在一起？」蔣萬安說，毒油案沈有發聲嗎？毒駕、酒駕的刑責加重有支持嗎？就是賴清德意志的忠實貫徹者。

對此，沈伯洋再次回應「我昨天不是Say no」？他說，專業評估就是不可行，不可能偷偷支持。他嗆蔣萬安如果真的在意健康衛生，「那你應該在意寶林茶室為什麼不好好看顧，應該在意為什麼營養午餐會出錯」，明明有重要的議題，不好好處理，卻丟出假訊息、死貓議題轉移大家的注意。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧也稱翡翠水庫增設光電板從頭到尾都是假議題，不該拿出來炒作，非常沒有意義。國民黨候選人李四川強調「這不是假議題」，當時他在北市當副市長，水利署來公文，且裡面寫得很清楚，若不願意設置還要寫理由，他了解過程，他如果當上新北市長，絕對反對新北市民喝光電水，他也要問問蘇巧慧「妳贊成光電板設在翡翠水庫嗎？」

「中央再發函，沈伯洋敢不敢說『我反對』？」蔣競辦表示，「沈伯洋是合格的黨意立委，開口還是經濟部『目前沒有規畫』。如果經濟部改口可行，是不是也跟進？沈說的『假訊息』是經濟部公文嗎？經濟部強調目前沒計畫，也請說清楚為什麼當初一再發函？