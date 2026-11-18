新北市長選戰廝殺激烈，賴清德總統四天內三度到新北輔選，昨在綠營票倉三重區賣力催票說，三重和台南一樣是民主聖地，三重大贏，民進黨候選人蘇巧慧才能贏。國民黨候選人李四川車隊昨進攻蘇的本命區樹林，他說，將用盡全力衝刺到最後一刻；蘇昨晚馬上回防樹林，寸土不讓。

賴總統昨接連陪蘇巧慧到板橋慈惠宮、三重義天宮及昭安宮參香，賴說，新北是全台灣人口最多的城市，需要有能力、有理念市長，他指著蘇說「要去哪找這麼好的第一名市長」。支持者高喊「我們的市長蘇巧慧」、「新北一定贏」，許多人高舉自製手板等應援小物，氣氛熱烈。

不過，賴總統在上班時間連跑三宮廟為蘇巧慧輔選，藍白質疑公私不分。國民黨立委林沛祥表示，賴總統現在是「萬事莫過九合一」，請問這三場行程究竟是公務，還是黨務？公務車、隨行人員及相關行政支出，哪些由公帑負擔？哪些由民進黨支付？要求總統府公開行程性質及相關費用；民眾黨立法院黨團總召陳清龍也表示，總統是全民的總統，不是民進黨一黨的總統，拿總統職權替自己人催票，是讓國家機器淪為民進黨的選舉工具。

總統府昨未回應此事。但民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，請國民黨立委以相同標準檢視藍營現任地方行政首長輔選狀況，勿有雙重標準。

國民黨新北市長候選人李四川（右）昨天前往樹林等地區車隊掃街，直搗對手蘇巧慧本命區。記者季相儒／攝影

李四川車掃進攻樹林

李四川昨天到樹林、板橋溪崑一帶車掃，人氣沸騰。李坦言，選情十分激烈，呼籲支持者一起拉票、催票，更要出門投票，「您的這一票，決定新北未來」。

選舉公報發到家戶，政見欄資訊也引發攻防。拚連任的台北市長蔣萬安政見欄未將松機遷移納入，蘇巧慧昨酸，發展ＡＩ廊帶不必遷松機，應以新北淡海科學城優先做考慮。

李四川反問，若蘇巧慧反對六十五歲以上長者健保費由國家支出，也應該列在政見上；且他發現，蘇的政見列入他提出的「ＡＩ高科技產業廊帶」，其他很多政見，新北市長侯友宜已在做。

對於賴總統強力輔選，蘇巧慧核心幕僚說，賴總統看好新北能贏，且中央施政滿意度高，有底氣到處輔選；而且，賴是新北子弟，人親土親，助講展現幽默感又不過於攻擊對手，符合雙北「洋流慧聚」正面陽光選戰路線。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，賴執政表現未獲民眾肯定，總統牌吸票效果有限，將以跨縣市、跨黨派「做事連線」對抗，結合藍營要角與歷任首長全力催票。