九合一選舉進入倒數十天，賴清德總統昨天一早連跑新北三間宮廟，這三個行程都列在總統府的公開行程中，卻大剌剌為民進黨新北市長候選人蘇巧慧輔選，引發「假拜廟之名，行輔選之實」公私不分的爭議。

隨著選戰愈來愈熱，賴總統近日輔選行程不少。日前參與「洋流」關渡大會師，他一改「中分男」造型，從「微分碎蓋」變「妹妹頭」，加上演講時火力四射，以及昨天為蘇巧慧輔選時的妙語如珠，都展現他對這次選舉的自信。

不過，平時有點「龜毛」的賴總統，就算豁出去打選戰，放棄「偶包」（偶像包袱），也不該黨務、政務「傻傻分不清楚」，遊走違反行政中立的灰色地帶。

賴總統身兼民進黨主席，為同黨候選人輔選雖是天經地義，但總統就算不受「公務人員行政中立法」的規範，國家元首的公職身分在上班時間的公開行程進行輔選，除了「假視察、真輔選」的假公濟私破壞民主選舉公平性，還衍生維安人力、費用分擔等問題。

民進黨立委曾舉銓敘部函釋，指政務官在假日、下班後或請假期間，依法得以參與政黨或輔選活動。但昨天既非假日，更在上班時間，又未見賴總統請假，卻照樣上演「拜廟兼輔選」，外界實難苟同。

面對在野質疑，民進黨立委圍魏救趙，反請國民黨立委以相同標準檢視藍營現任地方行政首長輔選狀況，勿有雙重標準。問題是，賴是國家元首，理當為民表率，「子帥以正，孰敢不正？」要避免公務行程夾帶輔選爭議，應由總統帶頭做起。