民進黨新北市長候選人蘇巧慧妹妹蘇巧純擔任曠世智能公司董事，在父親蘇貞昌擔任行政院長期間獲國發基金及台企銀創投，合計約四五○○萬元投資，遭質疑未利益迴避，在野黨要求財政部說清楚。財政部書面報告昨出爐，指依照台企銀創投內規，曠世智能不屬台企銀創投的利害關係人，因此不適用「公職人員利益衝突迴避法」。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，繼國發會主張利衝法不包含投資後，財政部再開脫稱「曠世智能非屬台企銀創投之利害關係人，亦無利衝法之適用」，為了幫蘇巧慧掩蓋醜聞，各部會聯手胡亂解釋法律，真是「有關係就沒關係」，「乾脆說利衝法不適用民進黨算了」。

陳清龍說，就連蘇巧慧競選辦公室都承認，蘇家投資曠世智能約二三○○萬元，取得百分之卅四股權；國發基金及台企銀創投合計投資四○七九點九萬元，卻只取得百分之十七點四四股權，「財政部怎麼不敢出來講清楚？為何要讓納稅人當盤子？」

民眾黨主席黃國昌受訪時說，財政部護航蘇巧慧不遺餘力，就連法令都可胡亂曲解，實在是非常悲哀；該案恐怕已觸犯圖利罪、特別背信罪，這是刑事犯罪行為，「財政部連回都不敢回，為了護航綠色權貴，直接跪下去，不只是丟人現眼，更重創我國文官」。

立法院財政委員會今邀財政部、金管會、審計部等部會，專題報告台企銀創投投資曠世智能爭議。財政部書面報告指出，台企銀創投為台企銀百分之百轉投資公司，考量曠世智能二○一九年至二○二一年營收均逐年成長逾百分之十，並規畫在二○二三年推出軟體訂閱及企業端服務，因此評估參與投資，依照台企銀內規投資二○八○萬元，持股約百分之八點八九。

不過，曠世智能投資後營運未如預期，二○二三年至二○二五年營收逐年減逾百分之十，至今年九月底，台企銀創投總投資市值約十八億元，投資曠世智能二○八○萬元，僅占總投資市值約百分之一點一五。

財政部強調，依台企銀創投內規所訂「利害關係人投資作業要點」，曠世智能不屬於台企銀創投的利害關係人，因此不適用公職人員利益衝突迴避法，且公股創投公司以投資為主要業務，投資案件不需報財政部核定。