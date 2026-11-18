十一月廿八日地方公職人員選舉將與全國性公投同日舉行，中選會主委游盈隆表示，全國六都十六縣市規模龐大，難在傍晚六、七時就完成開票，選務團隊將力拚午夜十二時前完成所有開票與計票作業，守住「灰姑娘時刻」，避免出現「南瓜效應」。

除開票時程外，候選人選舉公報照片也引發討論。台北市長候選人唐新民的公報照片，被質疑是否經ＡＩ修圖或使用舊照。中選會表示，照片目的僅是輔助辨識候選人。

無黨籍立委陳超明昨質詢，查賄標準不一，苗栗輔選活動「連紙碗加蓋都可能被認定賄選」，怒批「比共產黨還共產黨」。法務部長鄭銘謙則反駁，查賄有客觀標準，不要亂講，雙方爆發口角。