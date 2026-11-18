民進黨新北市長候選人蘇巧慧提出「產業升級四大支柱」，從傳產轉型、科技園區開發、地方創生到AI智慧治理全面出擊；同時針對新北逾84萬戶老屋的居住危機，承諾當選後成立「都市更新局」，並推出試辦租期長達20年的「青年育兒宅」。

產業政策上，第一支柱是傳統產業加值進化，將全面翻新老舊產業聚落的公共汙水與廢棄物處理設施，降低企業排汙成本；同時加速老舊廠房「立體化」改建為現代化綠建築廠辦。

同時擦亮「新北製造（Made in New Taipei）」品牌，盤點閒置公有空間設立「新北市工業設計聚落」；興建「新北國際會展中心」，帶動商務旅宿鏈；擴大業者海內外參展補助。

第二支柱是加速園區開發，蘇巧慧盤整全市土地，提出九大具體園區開發計畫。泰山楓江、樹林大柑園，整體開發為先進科技園區，將引進低汙染、高附加價值的精密機械與高科技製造業。

淡海科學城定位為低碳永續科學園區，聚焦綠能、機器人及無人載具測試基地；八里台北港智慧物流園區，結合海港樞紐，打造冷鏈、跨境電商與高價值保稅加工中心。

基隆河谷科技廊帶整合老舊貨櫃場與工業區，引進雲端、資安與電子零組件。

板橋浮洲數位軟體新創園區，結合浮洲都市開發，發展數位內容、軟體開發與衛星通訊，設新創孵化器提供平價實驗空間；林口智慧影視園區形塑自IP開發到發行的娛樂影視鏈；加速新莊國影中心二期，規劃台灣影視三金體驗博物館。

第三支柱是商圈地方創生，挖掘在地DNA轉化為商業動能，針對特色商圈導入「一商圈一特色」；第四支柱是由市府招商合作興建AI基礎算力設施，提供新創及中小企業使用，降低大數據與智慧轉型的硬體高門檻。