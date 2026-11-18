國民黨新北市長候選人李四川力拚「產業留在新北、人才留在新北」願景，推出四大核心戰略，包含爭取財劃修法健全財政、推動產業四箭打造AI科技廊帶、都更鬆綁活化土地及雙北交通與民生共榮。

其中針對產業結構升級，李四川提出「南有巨蛋城、北有科學城」構想，並祭出關鍵「產業四箭」，全力建構橫跨溪北與溪南的科技生態系。

第一箭是打造AI科技廊帶，向上串聯北士科，經由蘆社大橋，延伸串接土城、樹林、新店等既有高科技聚落，並以台64、台65線快速道路為運輸動脈，對接輝達等國際供應鏈。目標形成「研發—製造—應用—出口」一條龍產業鏈，吸引半導體、雲端運算與AI國際大廠進駐。

第二箭，產業專區倍增。針對缺地困境，推動淡海新市鎮二、三期高科技專區開發及五股交流道周邊整體規劃。

一改過去重劃多闢為住商區作法，擴大產業用地，並採「產業專區只租不售」模式，由政府興建標準廠房及客製化廠辦，大幅降低企業初期進駐成本。

第三箭，無人機產業起飛，布局低空經濟，未來將結合AI技術，建立研發、製造、測試到應用的完整產業鏈，並廣泛落地於智慧物流、防災巡檢、環境監測及公共治理等場域。

第四箭，AI電競新經濟，建構亞洲電競之都，李四川規劃在新北電競基地基礎上，積極成立「第二電競基地」，向下深耕校園數位教育，對外引進國際賽事與「無人機足球」等新型態科技運動，搶占數位經濟商機。

為配合產業與都市擴張，李四川主張以空間革命突破發展瓶頸。針對產業用地，檢討容積與法規限制，讓工業空間能夠「向上堆疊」立體化發展。