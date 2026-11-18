台中市長選舉公辦政見辯論會昨晚登場，民進黨候選人何欣純開場澄清，若當選將維持老人健保補助，並邀對手承諾配偶、家人不入府、不承攬市府標案。國民黨候選人江啟臣強調是台中囝仔，結合捷運、公車打造廿分鐘生活圈，推動「前店後廠」的會展城市。司法正義黨候選人洪麗華喊話「藍綠讓我吧」，呼籲多生逆轉少子化。

昨晚公辦辯論會氣氛平和，由逢甲大學副校長黎淑婷、中興大學教授袁鶴齡提問，選將之間未擦出火花。何欣純以亮色服裝與新妝髮亮相，江啟臣穿黑色西裝，搭配國旗胸針，洪麗華自己開宣傳車抵會場。

何欣純遭藍營攻擊家族標案爭議，以及老福法修正案未投票，質疑對老人健保補助的立場。何欣純開場就澄清，國民黨以不實言論恐嚇，她當選後一定延續老人健保補助，她也邀對手承諾，當選後家人、家族企業都不承攬市府標案，盼君子之爭。

何欣純強調加速捷運藍線、橘線與綠線延伸等，推動第二環線快速道路等，爭取機場擴建航廈、增加國際航班；設置無人載具智慧製造中心，協助精密機械及中小企業轉型；她承諾在不舉債前提下普發現金，擴大敬老卡用途，加碼生育津貼、公托名額等，並以文化觀光串連老城區。

江啟臣說，他在新聞局長任內，促成李安導演的電影「少年Pi」到台中拍攝，要將累積的能力、視野帶回台中；他規畫成立國際合作發展委員會，整合城市外交、產業合作及會展經濟，借鏡米蘭、漢諾威等工業城市經驗，讓台中從精密機械製造基地，轉型為機器人及無人載具研發製造中心。

江啟臣說，捷運多線齊發、全力推動藍線，捷運完工前盤點公車路網，打造五大「二十分鐘生活圈」，承諾將興建社會住宅至一萬八千戶；每年至少增加編列十億元，改善老舊校舍等，補助孕婦RSV疫苗、長者帶狀疱疹疫苗及兒童腸病毒疫苗，「要命的事情優先做」。

洪麗華提少子化解方，第二胎起由市府扶養至國中九年教育，呼籲多生小孩改變城市命運，希望藍綠「讓我吧」來執政。