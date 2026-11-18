民進黨台北市長候選人沈伯洋財經政策，鎖定AI產業發展、青年創業、都市更新及住宅安全等面向，盼透過城市資源帶動產業與人才發展，將規劃推動「北士科星群計畫」，以公共建設支撐科技聚落。

AI產業布局方面，沈伯洋提出四大方向，包括青年AI基本使用權、中高齡創業轉職支持、北士科星群計畫及台北研究院。

北士科星群計畫將結合能源、交通、六大實驗沙盒及周邊產業，並規劃引進國家新創團隊TTA進駐，透過公共建設與產業資源整合，形成科技應用聚落。

青年經濟方面，沈伯洋提出城市青年基金，鎖定18至22歲台北青年，市府每月提撥1,500元，鼓勵青年自存1,500元，弱勢青年則提高市府提撥金額至每月3,000元。

若搭配中央兒少政策及四年累積機制，規劃讓青年滿22歲時可取得近50萬元，作為進修、求職、出國或創業的起步本金，並搭配財商教育及基金運營機制。此外，台北青年圓夢計畫將串聯海外學習、市政參與及創業實作，提供創業諮詢、培訓、場地與創業基金，協助青年將國際經驗帶回台北。

都更與住宅政策方面，沈伯洋提出「無限都更、無限陪伴」，針對停滯案件建立紅、黃牌分級管理機制，透過限期改善、轉換實施者及公辦都更等方式，處理殭屍都更；並導入AI協審、專業公會協審及報核前聯合預審，改善行政審查效率。另外，規劃建立跨都更基地「循環都更」交換平台，提供先換屋、再都更的搬遷保障。

住宅安全則主張從單純加速重建轉向建物管理，成立老宅行動服務團，整合市府與民間專業資源，研議加碼5%至10%補助，並將補助擴及室內水電管線、消防安全及無障礙設施等項目。