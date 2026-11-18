台北市長蔣萬安競選連任，財經政見以AI產業、城市開發及財政健全為主軸，提出松山機場遷建、串聯科技產業廊帶，並透過AI新創基金、公共GPU算力中心及國際資源，擴大產業發展，開創AI黃金世紀。

另也將推動公辦都更、永續金融、財政減債及青年、育兒與高齡政策，規劃台北下一個十年。

產業發展方面，蔣萬安提出松山機場遷建，整合機場及周邊300公頃土地打造「台北AI園區」，規劃100公頃AI產業聚落、90公頃住宅及支援性公共設施、110公頃公園綠地。市府估可創造12兆元產值，吸引6.5萬名就業人口及3.5萬名居住人口。

此外，規劃串聯北士科、內科及南港，打造AI與生技（Bio）共同創新中心，建置台北AI算力站及公共GPU算力中樞，成立AI旗艦創業基金，並透過「台北AI全球起飛計畫」提供國際法遵、專利及海外市場資源。智慧治理方面，將導入CivicClaw市府AI數位助理、推出AI政策秘書，並打造自駕交通示範城市。

都市發展方面，「公辦都更5099」將第一階段住戶意願門檻由75%降至50%；另針對3,000平方公尺以上、鄰近捷運場站或水岸的案件，規劃將基準容積率由225%提高至300%，鼓勵大基地整體開發，並回饋托育、長照等公共設施。

財政管理方面，蔣萬安以「開源、節流、減債」為方向，上任以來累計減債430億元，人均公共負債平均減少近1.7萬元；並推出全國首創房屋稅建築能效減稅5%政策。

2023年至2026年11月完成76件招商案件，帶動民間投資突破千億元，其中2026年簽約25件、投資417.9億元，創任內新高，2027年起將持續盤點具潛力開發案，推動公私協力。