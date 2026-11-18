高雄教育界近年陸續有三位教師不幸離世，近日還有校長涉及霸凌被解職，國民黨高雄市長候選人柯志恩昨天上廣播節目談市政願景，她認為教育不能只有要求，也要給老師支持，盼重新找回親師之間的信任。

高雄市年初至今共三位老師去世，岡山國小校長游柏芬被勞工局認定職場霸凌成立，教育局認為游柏芬已不適任，昨天宣布解除校長職務。

教育界出身的柯志恩，昨天前往KISS RADIO大眾廣播電台節目與ＤＪ凡妮莎聊親子教育、校園環境、演唱會經濟等市政願景。

柯志恩說，校園缺師、新進教師壓力大，有不少老師入行不久就離開，以前老師到菜市場會被熱情招呼，很受尊重，現在卻可能因為沒有即時回覆訊息而承受家長壓力，校事會議也讓第一線教師感到疲憊，很多人際問題需要處理，產生不如歸去的念頭。

柯志恩說，她過去在立法院率先提出「晚上八點後離線權」，讓老師保有下班時間，「把老師身心照顧好，才有能力照顧孩子」，教育不能只有要求，也要給老師支持，重新找回親師之間的信任度。

選戰最後階段，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆持續展開市場及車隊掃街，並發布最後一支競選廣告。短短卅秒畫面細數二○○八高捷通車後，從前市長謝長廷交棒陳菊再到陳其邁市長，穿越近廿年來高雄的蛻變，畫面最後以持續向前奔跑的意象，傳達「只有接力，才有未來」，訴求接棒執政。

賴瑞隆說，每任市長，都是下任市長的規畫師與播種者。有些成果在今天看見，有些則要經過時間累積，才能開花結果，他會奮力向前，一棒接一棒。