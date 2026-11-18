台南市長選舉未辦辯論會，昨首場政見發表會是國民黨謝龍介、民進黨陳亭妃首度正面交鋒，平時砲火猛烈的謝龍介花四分之三時間細談社福支票政見、訴求換黨執政，表現穩紮穩打，陳亭妃以廿八年與人民站在一起出發，諷謝被民團評鑑為待觀察，有守有攻。

各廿分鐘發表時間，兩人皆闡述烏山頭水庫光電板立場，也不約而同提及社福政見，互別苗頭意味重，藍綠陣營認為，不脫兩人各自選戰主軸，有望鞏固、催出支持者，但要「破圈」擴大支持，須設法突破。

謝龍介前次參選市長，開票結果令人驚奇，僅差距市長黃偉哲五點多個百分點，當時市議會藍、綠黨團都分析，他所提的老人健保免費政見發酵是主因之一，令謝龍介二度參選，相當著重社福政見。

謝龍介花十五分鐘細談社福，從長輩健保補助不排富、提升老人敬老金和敬老卡點數等，對青年家庭則有提高生育補助、嬰幼兒尿布免費、加碼成長津貼，尤其主打「婚育宅」，點出房價高買不起痛點，盼以基層感受最直接的民生問題，爭取選民跳脫藍綠框架支持。

最後登台的陳亭妃，從自己從政廿八年付出，展現親和力和深耕基層的情感面，加上面向完整的城市願景政見，一再凸顯準備充足態勢。

選戰開打以來，陳亭妃鮮少正面迎戰謝龍介砲火，不過她昨提「福利六都齊」要將台南社福比其他五都不足部分，逐項補齊，破解謝龍介社福支票意味濃厚。

陳亭妃還宣示大小工程招標要要求進入法務部的機關採購廉政平台監督機制，也回應謝龍介猛打近年南市府不少件弊案，顯示藍營攻擊不無有效，選情還未是定局。