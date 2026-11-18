台南市長選舉昨辦首場政見發表會，四名候選人都出席，國民黨謝龍介聚焦老少社福政見，並重申「當選只當四年不連任」；民進黨陳亭妃也說「福利六都齊」，也嘲諷謝三度被民團立委評鑑列入待觀察名單，而她廿八年從政，「支票一定是做得到的」。

謝龍介聚焦在少子化與高齡化問題，在長照福利方面，承諾全面落實「六十五歲以上長者健保費全免」，並取消排富條款，重陽敬老金調升至每年三千元，敬老卡則每個月比照其他直轄市發放一千點，可用於搭乘大眾運輸、計程車、購買農漁特產品等。

謝龍介也說，許多青年家長曾反映，每每都要去大賣場搶尿布，針對育兒與青年困境，他主張提供免費尿布至三歲，另也提出「婚育宅」政策，讓年輕家庭以「買得起的負擔」在地安居。

謝龍介還批，民進黨在台南執政卅三年，近年爆出許多官商勾結等爭議，鄉親期待改變，他承諾當選只做一任四年、不連任，以「馬上辦」精神推動市政，「市民才是真正的頭家、真正的市長，我只是執行長」。

陳亭妃以清廉施政、交通改善、防災整備、福利政策為主軸，主張成立跨局處交通治理平台，檢討公共管線整合、交通號誌、人行道、科技執法等問題，針對極端氣候則提前成立防災預防中心；她也提出福利六都齊政見，只要台南福利低於其他五都的項目，就要逐步補足，另敬老卡也會升級為尊榮卡等。

她宣示，未來南市府所有大小工程，不論採價格標或最有利標，都要納入法務部機關採購廉政平台監督，並與法務部廉政署及相關機關合作，讓招標資訊、採購程序及履約過程公開透明。

陳亭妃指出，自己從政廿八年，廿三歲投入政治，沒有政治金湯匙，一路靠人民支持，從議員到立委，始終以服務地方。

無黨台南市長候選人葉人文頭戴西瓜髮箍上台，他說，自己卅八歲是此次最年輕直轄市長候選人，希望改變選舉生態；臺灣SoR無法黨候選人蕭燐洪表達兒子選台北市長，為陪兒子選南市長。