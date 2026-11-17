無黨籍澎湖縣長候選人葉竹林今針對國民黨縣長選舉民調開記者會，質疑民調封關前夕由自媒體先行曝光且資訊不完整，要求國民黨公開完整調查資料，會後他前往澎湖縣選委會，檢舉國民黨澎湖縣黨部發布不實民調。

對此，國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全回應，該民調是委託台北市立大學民意與政策研究中心辦理，有委託憑證、收據、分析報告及所有電話訪問錄音，這是黨部約每2個月進行一次的內參民調，外流出管道黨部不清楚。

陳雙全指出，這次並未通知所有媒體記者，不排除是內部有人流出，若葉竹林團隊認為有問題，可循司法途徑處理，若選委會展開調查，國民黨澎湖縣黨部也會配合調查並提供相關資料。

葉竹林今天上午開記者會，指出這份民調15日晚間先由自媒體在網路臉書發布，起初揭露的調查資訊不完整，經網友質疑才陸續補充，16日上午國民黨澎湖縣黨部才在媒體群組公布資料，他質疑「這份民調究竟是誰委託的？誰負責調查？誰主持？誰出錢？」

他並出示鄉親來訊詢問民調的對話截圖，強調「一份看起來沒有問題的民調，不代表它就是真實可信的民調」，並批評此舉是「假民調、選舉奧步」。葉竹林說，過去澎湖選舉，國民黨黨部公布的民調即曾引發爭議，他自認是最大受害者。

葉竹林競選團隊主委鄭永發表示，民調顯示葉竹林在西嶼、白沙兩地的支持度，與團隊長期掌握的地方民意有明顯落差。他說，依掌握的提名資料，澎湖94個村里長選舉，國民黨僅提名4人、民進黨未提名，顯示基層選舉政黨色彩淡薄。

葉竹林競選總幹事葉德馨說，4年前選前公布的不利民調，據他觀察曾使部分支持者信心動搖，擔憂情況重演，要求國民黨公開完整調查報告與原始資料，並交代發布前後資料補充、修正的疑點。