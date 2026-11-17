台灣SoR無法黨台南市長候選人、84歲蕭燐洪今天參加首場公辦政見發表會，沒有提出傳統市政政策，花約9分鐘用幽默風趣的方式，替參選台北市長的兒子蕭文乾宣傳英語教育理念。

他笑稱，三天前才第一次聽兒子在台北發表政見，兒子語速很慢，自己只聽懂一半，尤其是SoR、PA等英語教學法，至今仍一知半解，但他知道兒子關心的不只是自己家的孩子，也希望幫助更多家庭的孩子。

蕭燐洪表示，自己已經84歲，不需要聽懂世界上發生的每一件事，只需要聽懂家裡發生什麼事。他雖然聽不懂兒子說的SoR，卻聽得懂兒子關心大家的孩子，因此幽默地說：「如果他參選是為了別人家的孩子，那麼我參選就是為了我自己家的孩子。」

談起兒子的成長過程，蕭燐洪回憶，44年前自己40歲、兒子才8歲，當時突發奇想，決定辭掉工作、賣掉房子，帶著妻子和兒子哥哥赴美念碩士。全家輾轉在德州奧斯汀、加州洛杉磯、科羅拉多州及台北生活，求學過程一路跌跌撞撞。

蕭文乾後來回台就讀國中、考上建中，卻又決定獨自赴美念高中，之後先後就讀美國電機系、台大外文系，並前往北京清華大學攻讀翻譯博士。蕭燐洪笑說，兒子從求學到參選，總有自己的想法，「我也管不住」，2024年參加國會選舉管不住，2026年參選台北市長，更是管不住。

不過，這次兒子還希望他一起參選台南市長，讓他覺得應該好好管一管，因此曾詢問兒子，為什麼要賣房子參選、為什麼要免費捐出專利，又為什麼要拋頭露面、譁眾取寵？聽完兒子的理由後，他被說服了，決定站出來支持兒子。

蕭燐洪說兒子認為，如果一套好的教育政策值得美國正式立法，就值得台灣正眼看待。他坦言，自己看過兒子的政見，對SoR、PA等教學法仍是一知半解，畢竟兒子已經攻讀莎士比亞相關博士，不需要再學這些方法，但台灣有很多孩子學英文很辛苦、很挫折，可能需要這些教學方式協助。

他強調，兒子總是分不清楚什麼是自己家的、什麼是大家的，身為父親，今天也要藉機表達自己的立場，最後以一句話作結：「蕭文乾是我家的，蕭博士是大家的！」