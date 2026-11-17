賴清德總統今天上午陪同民進黨新北市長候選人蘇巧慧連跑3間宮廟，被質疑有輔選之虞。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，當年民進黨拿著顯微鏡檢查時任總統馬英九的每趟輔選行程，如今自己掌權，卻把黨務當公務、把國家資源當政黨資產，難道民進黨的行政中立標準，就是「在野時嚴格監督，執政後全面失憶」？

許宇甄指出，當年馬英九以國民黨主席身分下鄉輔選，民進黨動輒指控公器私用、行政不中立，甚至連搭乘空軍一號行政專機的油錢，究竟由國家還是國民黨負擔，都要追究到底。

許宇甄表示，賴總統在上班時間親自替蘇巧慧站台，請問總統府，這究竟是國家公務，還是民進黨選務？車輛油資誰付？隨行人員誰出？相關行政支出由誰埋單？當年質疑馬英九的每一項標準，今天都應原封不動用來檢驗賴總統。

許宇甄強調，總統維安有其必要，但維安不能成為混淆公私、規避監督的萬用藉口；總統府應立即公開行程性質、車輛使用、經費明細及負擔來源，不能讓人民繳稅養政府，最後卻變成替民進黨養選舉機器。

許宇甄批，從通傳會（NCC）到中選會，民進黨屢遭質疑政治不中立，如今連總統都帶頭模糊黨政界線；賴總統不要忘記，總統是全民的總統，不是民進黨的專屬助選員。

許宇甄重申，國家機關不是民進黨黨部，公務資源更不是民進黨黨產，當年怎麼監督馬英九，今天就該怎麼監督賴總統，「不要換了位子，就換了標準；拿了權力，就丟了原則」。