台中市長候選人公辦政見辯論會今晚登場，會後被問到今天表現打幾分？國民黨候選人江啟臣受訪表示，他今天是平常心，分數由市民來打，他會繼續努力。

何欣純連日遭藍營攻擊，丈夫謝俊雄過去投標公家工程違反利益衝突法遭罰一事被挖出猛打。何欣純今強調，若當選市長，家人絕對不包任何中市府的工程。

對此，江啟臣表示，他2011年就當新聞局長，到現在擔任立法院副院長，標準都是非常嚴格，所有財產都是信託，也很清楚幾等親內是不能去從事任何跟政府相關，不要說台中市，各縣市都不行，「何委員應該要先問問自己，我都已經照所有的規定來做了。」

江啟臣指出，地方建設上，中央政府給予多少協助其實蠻關鍵的。過去8年以來，台中市很多大型建設，像是會展中心、綠美圖、巨蛋、超巨蛋，中央的補助是零，不然就是中央補助比例比其他縣市還要低，同樣是直轄市，希望中央政府能夠公平對待台中市。

江啟臣強調，中央政府要看的是所有台中市民，台中市民也是納稅人，大家公平繳稅，台中需要大型建設，光靠台中市本身的財政負擔是不夠，也不只台中市，其他的直轄市也一樣，所以請中央給地方政府的經費協助上要一視同仁。