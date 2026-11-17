台中市選委會今晚舉辦台中市第5屆市長選舉候選人公辦電視政見辯論會，候選人洪麗華會後接受採訪，被問到這次為何出來參選台中市長，她說是被逼出來的，他們扣押了她的房子，太過分了，她一定要參選，一定要贏才能拿回自己的房子，自己很無奈。

洪麗華在電視政見會後受訪，記者先請她為自己今晚表現打分數，洪麗華說應該是100分；記者再問她這次選台中市長最大原因，她突然說被逼出來的，他們扣押了她的房子，太過分了，她一定要參選，一定要贏才能拿回自己的房子，自己很無奈。

她說自己的生命裡只有工作，23歲開始當老板，在服裝業創業，每天都為了員工領薪水，必需做，非做不可，睡夢中還在設計服裝，有天她生病躺在床上20天，才發現原來這才是真的她，老天眷顧，讓她好好的休息，在她生命中，永遠都有忙不完的工作。

她自稱現在目前工作是商業調查官，調查很多事都還沒完成，又要她選舉，沒選不行，領表當天，觀音菩薩還托夢說，她沒有選，很多長輩會有不幸，她嚇死了，把她退休金120萬元心疼的拿去登記，登記後抱錢出來，很委屈，因為登記還符合資格，她說承辦人故意不登記她真正學歷，僵持半小時，後來蓋符合。

她說選舉公報中，她的大學學歷沒有登記上，只有高中學歷，她很生氣打一九九九投訴，如果她登記，可以不讓她符合資格，她就可以說單位不讓她選，她會很高興，結果讓她選又讓她不上不下，批評她的學歷，她說太過分了，她要選委會給她一個公道，登新聞澄清。