台中市長候選人公辦政見辯論會今晚登場，公正人士提問藍綠候選人，過去3個優先推動政策是什麼？在預算上如何做有效配置？國民黨候選人江啟臣表示，他的白皮書裡面的每一項施政，都已經試算財務，他執政原則除了「安全第一」，也要「健康優先」。

政見辯論會今晚登場，第兩階段由2位公正人士提問，中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡提問，當選市長後，首先要推動的3個最優先政策是什麼？錢從哪裡來？在預算上如何做有效配置？

江啟臣表示，4年中要落實所有的政見，當然也要財政配合。他的白皮書裡面的每一項施政，都已經試算財務，不過，他也有執政的一個原則，就是「安全第一」，「要命的事情一定要優先做」，借錢也要做、舉債也要做。

江啟臣認為，台中市現在有8大安全網，但8大安全網沒有串聯，他要將不同的安全網串聯起來，達到事前的預警，總比事後的補救來得重要。另外「健康優先」，他提出孕婦RSV疫苗補助，以及65歲以上長輩、重症弱勢的帶狀疱疹疫苗補助，同步鼓勵大家運動，未來會在不同地方去蓋不同的運動場館。

江啟臣提出打造20分鐘生活圈，除了捷運要蓋，也要讓公車路線密集，台中市目前一年補助公車經費約26億至27億，真正公車全部免費，經費只要再多加6、7千萬就夠了，未來讓短程公車要密集、長程要快速，轉乘要方便，滿足民眾在自己生活圈內的需要。

江啟臣最後結論跟所有鄉親道謝，感謝大家的相挺，他將把台中打造成為一座世界級的國際城市，讓台中成為國際會展、智慧友善，另外一個台灣的新門戶。