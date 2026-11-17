台中市長政見辯論會正式落幕，三名候選人依序受訪，民進黨台中市長候選人何欣純引用了知名主持人蔡康永的名言，引發外界關注。對此，她解釋道，自己走遍了每一個地方，看見的都是「生活」兩個字。「每一個市民朋友們，他們的生活在這個城市裡面到底他們想要什麼樣的生活？或者是他們在這個城市裡面實質上他們發生了什麼問題，有什麼問題需要我們來解決？」

何欣純強調，生活是要天天過的，這是市民的日子，也是大家的日常。她認為，如何讓城市裡所有市民的生活日常都能感到舒服、安全、安心，並且在這裡看得到希望與未來發展的方向，才是最重要的。「所以我才會引用蔡康永先生的那一句話：『投給你想要的生活，你就贏了。』

國民黨台中市長候選人江啟臣說，雖然受限於時間無法將政見白皮書全數講完，但透過電視節目與市民面對面，詳細闡述了對台中未來規劃的願景、具體做法以及政策執行措施。

江啟臣指出，未來會將完整的政策白皮書上網公布，歡迎所有市民一同來檢視與指教；若有更好的建言，團隊也非常樂意納入政見參考，因為大家的核心目標一致，就是「希望台中更好」。

司法正義黨台中市長候選人洪麗華指出，自己長期以來生活重心全在工作與創業上，從23歲開始便投身服裝業當老闆，甚至曾因車禍躺在床上20天才得以好好休息。未料在人生規劃之外，因房產遭扣押、面臨諸多無奈，才決定投入選舉，希望能拿回自己的房子。

然而，參選過程波折不斷，洪麗華說，繳交120萬元退休金完成登記後，發現選委會承辦人員疑似疏忽，未將其真正的「彰化師範大學」學歷登載於選舉公告中，僅出現高中學歷。她對此感到極度不滿，認為此舉嚴重影響權益，除了第一時間撥打1999專線投訴外，也揚言將透過法律途徑追究責任，要求相關單位必須公開澄清並還給她一個公道。

民進黨台中市長候選人何欣純強調，如何讓城市裡所有市民的生活日常都能感到舒服、安全、安心，並且在這裡看得到希望與未來發展的方向，才是最重要的。記者黃仲裕／攝影