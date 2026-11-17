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掃街里長陪同、街頭民眾熱情幫拉票 謝國樑展笑顏
基隆市長謝國樑今天上午走訪安樂市場，問候攤商及採買民眾。下午在仁愛區掃街，在地里長接力陪走，沿途還有民眾熱情幫忙拉票。晚上由立委林沛祥陪同車隊掃街，希望市民支持他為基隆再拚4年，讓城市繼續正向發展。
謝國樑一早到在安樂市場拜票，爭取繼續服務基隆的機會。下午在仁愛區掃街，里長一棒接一棒陪走，也有民眾主動加入拉票行列，讓在市場與街頭的兩場拜票行程，多了市民共同參與的熱情。
謝國樑感謝鄉親相挺，也感謝里長一路陪伴。他說，里長長期站在服務居民的第一線，最了解地方需要什麼，也是推動鄰里建設的重要夥伴。這幾年與里長攜手解決地方問題，從改善步行環境到提升生活品質，每一項工作都需要密切合作，未來也會持續深入鄰里，讓市民的需求獲得回應。
面對民眾主動幫忙拉票，謝國樑表示，每一份支持都要珍惜，每一張選票都要努力爭取。距離投票日越近，越要把握機會向更多人說明施政成果與未來規劃，也請支持他的鄉親一起當助選員，向親朋好友多爭取一份認同、多拉一張選票。11月28日大家相約出門投票，支持他為基隆再拚4年，讓城市繼續正向發展。
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