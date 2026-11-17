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新妝髮現身政見會！被讚「台中桂綸鎂」 何欣純：她比較年輕漂亮
民進黨台中市長候選人何欣純今在公辦電視政見辯論會引用蔡康永的話說「把票投給想要的生活，你就贏了。」會後，她進一步說，讓所有市民朋友的生活日常可以讓他們覺得舒服、安全、安心，在這裡看得到希望、看得到發展和未來的方向，這是最重要的，所以才會引用蔡康永先生的那句話。
何欣純說，她走遍每一個地方，看到的是「生活」兩個字。每一個市民朋友他們生活在這個城市裡面到底想要什麼樣的生活，或者是發生了什麼問題？有什麼問題需要我們來解決，生活是要天天過的，這是他們的日常、我們的日常。
何欣純今天的髮妝經過特別造型，受到不少好評，還有網友說她像是藝人「桂綸鎂」，她說「她比較漂亮、她比較年輕啦！」但嘴角仍忍不住顯出高興的笑意，並說要謝謝網友和她的專業造型師。
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