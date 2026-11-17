台中市長電視政見發表會落幕，國民黨候選人江啟臣與民進黨候選人何欣純作為全場焦點，採取截然不同的策略。何除了闡述政見，身為挑戰者更需進攻，從台中過去8年市政到近期選戰攻防，多次直擊對手。江反其道而行，整場發表會專注自身政見，幾乎完全不與何欣純交集。

何欣純開場就針對藍營近期對其夫謝俊雄的政治攻擊做出反擊，邀請江啟臣也承諾「家人未來不進入市府」，申論政見的過程中，強調台中8年來問題重重，從交通、安全、產業到文化形象，市民想要改變；回答提問與結論環節，何也重批現任市長盧秀燕捷運建設拖宕，以及江對選舉不夠謙卑。

江啟臣則是把整場政見發表會當成個人政見發表，完全聚焦於自身的政策藍圖，包含台中旗艦城、12345台中幸福藍圖等等，即使是回答提問和結論部分，他對何欣純提出的質問也幾無任何回應，將心力完全放在政策闡述和解說，尤其在「20分鐘生活圈」花費相當多篇幅。

江、何在整場辯論會唯一的交鋒，可能不是他們身為市長候選人的交鋒，而是江啟臣作為盧秀燕的接棒者、以及何欣純背靠民進黨中央政府的「代理人戰爭」。江啟臣大讚盧施政的同時，不時暗刺中央政府不給資源，台中要靠自己；何欣純批盧之餘，也在在強調要和中央合作，爭取更多重大建設。

這場政見發表會宛如本次市長選舉的縮影，江主打低調穩健，何希望炒熱選情，同時又隱含著盧秀燕與賴清德總統的潛在之爭，導致本場發表會與台中市長選舉相同，沒什麼「爆點」；兩方的支持者大概不會因為今晚的發表會改變立場，而攸關選舉勝負的中間選民怎麼想，只有11月28日才會揭曉。