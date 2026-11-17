2026選戰倒數，民進黨桃園市長候選人黃世杰今由立法委員林楚茵、總統府副秘書長何志偉陪同車隊掃街，從龜山前進到觀音，並前往觀音保障宮參香，途中還遇到國小女生寫信支持，成為今天車掃溫馨插曲。

黃世杰車隊下午從龜山出發，除了立委林楚茵，還有在地議員李宗豪、陳雅倫陪同，出發前，一名國小二年級學生寫了親筆信，信中寫道「我爸爸媽媽很聽我的話，我會叫他們投你」，逗笑不少人，讓黃世杰感動，允諾將桃園打造成適合孩子成長的城市。

隨後，黃也與何志偉、市議員候選人張佩芸前往中壢大崙崇德宮參香，再深入觀音各地，最後抵達觀音保障宮參香。

他表示，觀音近年隨著新興住宅區開發及外來人口移入，地方生活需求也持續增加，尤其草漯等新開發區，人口成長不能只有住宅增加，交通路網、公共運輸、學校、托育及醫療等基礎建設都必須同步到位。城市發展不能等到人口大量移入後，才開始補救公共設施不足的問題，市府應該提前規劃、整合資源，讓新興生活圈擁有完善的公共服務與生活機能。