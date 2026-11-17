台中市第5屆市長選舉候選人公辦電視政見辯論會今晚舉辦，民進黨市長候選人何欣純抽中第一個發言。她一開始就聲明若是當選，市長老人健保一定延續，也邀請另兩位候選人一起承諾，市長的配偶、家人，包括配偶的家族企業絕對不會承包市府的標案，也不會進入台中市府；希望對手江啟臣能回歸市政，進行君子之爭。

何欣純說，她看到屯區中小企業想要轉型沒有市府的輔導、舊城區商家還在苦苦期盼市府的目光能夠看轉向他們，山海屯城、台中的未來與美好不能再浪費在等待。

她說，她已經做好準備，會把握這次改變台中的機會打造三個第一，包括一、交通建設與中央合作，讓捷運藍線開工，還有其他各線的規畫和延伸、以智慧系統改善74號道路壅塞等。第二是產業智慧創新要轉型升級，不管是航太無人機、AI機器人、醫療都要轉型升級，讓台中走向全世界。還要爭取中央加碼投資無人載具，讓台中成為智慧製造第一。第三則是推動台中首次的普發現金，敬老愛心卡吃得到、用的到，以及年輕人願意生養孩子。

何欣純另也提出要在舊市區打造「文化觀光廊帶」，帶動舊城的觀光人潮，另也會把大里菸葉廠打造成台北的松菸。

在回答逢甲大學副校長黎淑婷提問哪些現在的政策是該延續的，何欣純說，最想延續的是巨蛋和超巨蛋，因為年輕人希望聽到國際級的演唱會以及有一個室內棒球場。她若當選會為市民好好做專業上的評估，另也要考慮周邊的交通配套，因為目前捷運並沒有共構，大眾捷運系統如何優化、改進，都需要一併來解決。

在回答中興大學教授袁鶴齡提問時，何欣純說，交通問題會優先改善，不管是捷運、公車或是人行空間，上任後會第一個解決。藍線也要有效率的動工。第二是照顧市民的生活，所有她提出六星社會福利政策，老人健保補助一定會執行，免費午餐也會再升級，浪費的要節省，不夠好的希望把預算再調整。另也會好好爭取中央預算，以合作取代對立。

何欣純在結辯時說，未來面對勝選會更加謙卑，更加努力當選之後，絕對不分黨派用人唯才，請市府同仁安心。她逐一描繪了未來市民美好的生活，並表示這些畫面都很平凡，但市府和市長的工作就是要「讓這些市民平凡的需要實現在每日的日常當中」並引用蔡康永的話說「把票投給想要的生活，你就贏了。」