「感謝國民黨丟了一個好球給我。」民進黨台南市長候選人陳亭妃今晚在公辦電視政見發表會上，針對烏山頭水庫光電板議題直球對決，她說，去年10月13日颱風過後發現光電板問題，隨即提出質詢，並作成4項決議，要求未來不再核准水庫光電設置、烏山頭水庫光電板租約到期不再續約，以及確保水質安全、公開清洗作業資訊。她批國民黨老調重彈，連先前已提出的決議都不清楚。

陳亭妃表示，去年10月13日發現颱風過後光電板問題，她立即提出質詢，當時也受到民進黨內不少譴責，但她認為，水源及民眾喝水安全更重要，因此提出4項要求：

第一，未來不再核准水庫設置光電板；第二，烏山頭水庫水面型光電板租約於2032年4月到期後不再續約；第三，確認水質安全，並將監測資訊獨立公開；第四，光電板清洗作業資訊應公開，邀請地方共同見證。

陳亭妃說，這些都是她當時提出的要求，很多媽媽告訴她，最重要的是水源安全不能受到影響，不能因為政黨政策，就忽略人民最在意的事情。烏山頭水庫光電板相關契約期限及後續管理，都應依法處理，不能讓民眾對水源安全產生疑慮。

陳亭妃批，對烏山頭水庫光電板議題，不知道為何國民黨還在老調重彈，「是他們不知道、不認真、不用心？」，當時民眾反映時沒再質詢，甚至做了決議也不知；她也嘲諷謝龍介說，光電板是是農田水利署所有權，「能夠侵門踏戶拆除？先說要怎麼合法拆除再說吧」。

陳亭妃強調要做的，就是依法處理、保護水源，不能誤導民眾。