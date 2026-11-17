台中市選委會今晚舉辦台中市第5屆市長選舉候選人公辦電視政見辯論會，市長候選人洪麗華開宣傳車到場吸引注意；她在政見會中向現場的候選人何欣純和江啟臣說，她最適合當台中市長，她喊著「你們讓我吧」。

台中市長候選人洪麗華表示，巨蛋不只有演唱會，還有教育功能，學生可以進入表現，但執政者想的做的都沒有完成，應該交給她完成，這是大家推舉她出來的目的，她可以做到更完美，運動場館可以改善經濟和生活品質，巨蛋不只代表文化和運動，需先讓人民生活有改善，也讓孩子有表現動力和場所，例如棒球運動代表我們國家，在國際舞台上的好表現，台灣已經獨立了，還要爭什麼，棒球是很優秀的運動，要維護和支持，但不可以過度會受傷，台中河道清除汙泥可以散心可以再提倡，棒球可以讓大家享受，台灣加油，一定可以。

洪麗華表示，她當選後想推動的政策是少子化必需改善，她到處拜訪，今年招生人數少，很要命，這是大問題，二位候選人說要照顧人民生活，但少子化問題要優先解決，補助第二胎由市府撫養，第三胎到四胎都是直到國中九年教育，大家共識從第二胎補助，她問年輕人和長輩看法，年輕人說很多理由都被否決，唯一理由是祖父母的勞保退休金是否交給外勞。

她話鋒一轉說「我最適合當市長」，她只要解決少子化問題就可以解決很多事，她請二位參選人讓她當市長，喊著「二位參選人，希望你們讓我吧」，她表示，二位參選人剛才提的政見，哪些都是可行的，她也會參考。

洪麗華在結論中表示，這次一定要選她，才可以帶給大家安定、平穩、安心的快樂社會，她說現在執政者說一套做一套，偏某方面的人，她是大家唯一的希望，努力再努力，踏遍每個角落，原住民也是少子化問題，她要導正錯誤，台灣是美好寶島，某些地方開發不完整她來開發，很多台灣人到國外協助開發，國外河流可以種植物，收成很好，台灣是寶島，環海水資源好，水要保留，不能一直抽地下水，水是非常重要資源。

洪麗華請大家給她一個機會，讓台灣更好，台中變更強大，她再次強調，大家都希望她可以當選市長，改變現狀，她當選一定承諾經濟提高，人民安心、有得吃。