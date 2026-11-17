台南市長候選人蕭燐洪在選舉政見欄寫下「只求正寢，沒有政見」，引起話題，蕭燐洪今晚在公辦政見會共花約9分鐘說政見表示，今年已84歲，不需聽懂世上發生每件事，只需聽懂家裡發生什麼事，他參選是為自己家的孩子，所以他陪兒子選市長。

台灣SoR無法黨蕭燐洪選舉公報政見欄僅77字，劈頭寫著「我都八十四歲了，只求正寢，沒有政見」，經歷也只有16字，「半生導遊；半生領隊。一生帶人，遊山玩水」。

蕭燐洪政見全文「我都八十四歲了，只求正寢，沒有政見。但，若您像我一樣，關心三個小孫子小孫女的英文教育，不妨去參考台北市長的選舉公報。我的小犬在他的政見欄，發表了一些苦口婆心的，吠火車的汪汪聲。」

他的兒子是台北市長候選人蕭文乾，父子分別在台北、台南參選。今晚蕭燐洪、蕭文乾父子同時現身公辦政見會。