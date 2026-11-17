聽新聞
0:00 / 0:00
選舉公報選舉人資格出包 北市選委會急印勘誤表並道歉
北市第15屆議員第1至第6選舉區選舉公報，刊登選舉人資格，誤繕舊規定「除受監護宣告尚未撤銷者外」因該規定已於112年6月9日修法刪除，北市選委會發現更印製勘誤表，並函請各區公所轉知請各里辦公處協助於公告欄張貼更正勘誤表。
北市選委會指出，有關台北市第15屆議員第1至第6選舉區選舉公報刊登「投票時間、方法及投票應行注意事項」之選舉人資格（一）所載「除受監護宣告尚未撤銷者外」，此規定業於112年6月9日修法刪除。
市選委會表示，發現印製公報時誤繕舊規定，隨即印製勘誤表並函請本市各區公所轉知請各里辦公處協助於公告欄張貼更正勘誤表。
市選委會強調，北市戶政事務所就選舉人名冊造冊時，均依新修法規定辦理，公報資料誤繕絕不影響選舉權人投票權益，因此造成民眾誤會困擾，深感抱歉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。