國民黨新北市長候選人李四川今午「海納百川」車隊掃街來到蘇巧慧樹林本命區，一路車掃到板橋溪崑地區，沿途加油人潮不斷，許多路口有揮舞李四川旗幟及國旗的熱情民眾應援，也有住在大樓住戶聽到廣播聲，立即拿著衣服當旗幟在陽台揮舞，為李四川加油打氣，讓掃街行程充滿溫馨互動。

2026-11-17 19:01