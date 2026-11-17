民進黨台南市長候選人陳亭妃今晚參加台南市長公辦政見發表會，提出清廉施政、交通改善、防災整備及福利政策，並強調市政須回到人民生活。她宣示，未來台南市政府所有大小工程，不論採價格標或最有利標，都要納入法務部機關採購廉政平台監督，並與法務部廉政署及相關機關合作，讓招標資訊、採購程序及履約過程公開透明，確保每一分納稅人的錢都花得合理、有效。

在民生建設方面，陳亭妃主張成立跨局處交通治理平台，由市長親自召集，整合交通、工務、警察等單位，並納入地方居民及公民團體意見，檢討公共管線整合、道路重複開挖、交通號誌、人行道及科技執法等問題，讓交通政策真正符合市民需求。

針對極端氣候，她表示，丹娜絲颱風帶來的經驗顯示，防災不能等到災害發生才開始動員，應提前成立防災預防中心，整合中央AI氣象預警、地方即時資訊及民間救災力量，並在汛期前完成排水溝清淤、箱涵巡檢及排水系統檢查，強化城市防災能力。

陳亭妃也提出「福利六都齊」政策，從青少年、婦女、幼兒到中高齡及長輩，只要台南福利低於其他五都，就要逐步補足，並表示中央提出普發現金一萬元及0至18歲每月5000元成長津貼，為何立法院不審預算？另敬老卡也會升級為尊榮卡等。

陳亭妃表示，早在8年前就提出台南城市發展藍圖，包括科技三軸、四季農業、五大觀光軸、福利六都齊及交通七彩行，未來希望將28年地方服務經驗帶進市政府，讓政策不只是紙上規畫，而是真正落實在人民生活。陳亭妃表示，從政28年，23歲投入政治，沒有政治金湯匙，一路靠人民支持，從議員到立委，始終以服務地方為初衷。