台中市長候選人公辦政見辯論會今天登場，公正人士提問藍綠候選人過去3位市長所有政見中最想延續的政見？國民黨候選人江啟臣表示，將延續盧秀燕政見，持續推動區區親子館、公托倍增，並要「中火降載」，他會持續監督中火，汰除燃煤機組勢在必行。

政見辯論會今晚登場，第兩階段由2位公正人士提問，首先是逢甲大學副校長黎淑婷。黎淑婷指出，2007年至2026年20年時間，有3位傑出市長一棒接一棒，3位市長所有政見中最想延續的政見？什麼原因？

黎淑婷也提問，即便市長只有4年時間，可是擘劃20年的台中，在上百件政見中，有哪幾件是在4年當中可以接棒下去，且一定是對民眾有感的，達到更宜居城市？

江啟臣指出，台中是幸福宜居城市，過去8年，盧市長做了不少大小建設，「開不了工的開工、完不了工的完工」，包括會展中心、綠美圖、巨蛋、超巨蛋等，這都是台中自己的力量來完成，希望未來這些大建設，能讓中央多多來協助台中。

江啟臣提到，盧市長任內教育經費永遠是所有經費中最高，10塊就有4塊用在教育，台中作為一個第二大城，把教育做好，絕對有助於城市競爭力的提升。在育兒與照顧長輩方面，不管區區親子館、公托倍增，民眾也非常有感，不過數量還不夠多，未來會持續來做。

江啟臣認為，盧市長很堅持永續發展，8年來減少很多空汙，中火的燃煤機組是全台燃煤機組裡面最舊的，也是汙染最大的，所以「中火的降載」，汰除燃煤機組的是勢在必行，他會持續來監督中火，來減少我們的空汙。

江啟臣強調，未來黃金十年，台中未來會優化會展經濟，透過會展經濟的外溢效應帶動台中，並推出五大區域的推動「20分鐘生活圈」，幫市民省下時間。江說，「我的藍圖是完整的，只要我當市長，我有把握，我一定說到做到。」