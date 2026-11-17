民進黨基隆市長候選人童子瑋今天宣布，邀請前議長、現任無黨籍市議員張芳麗出任婦女後援會會長。童說，張芳麗深耕基隆基層，對婦女團體經營尤其紮實，相信在張不僅能助他凝聚基隆婦女的力量，基層組織更加團結，面對抹黑與謠言也能更加堅定。

童子瑋表示，張芳麗從里長做起，長年深耕仁愛區，將人生大半歲月奉獻給地方服務。因為祖父童永與她有深厚交情，所以一直稱呼她「姨嬤」。4年前競選議長時，張芳麗給予他重要支持，象徵兩個世代的政治傳承，也代表不同政治陣營的人，可以因為基隆而站在一起。

張芳麗說，看過許多不同世代的政治人物，童子瑋是她見過最認真、有熱情的議長。童子瑋從市議員到議長，始終願意親自走進基層、傾聽民意，也不斷提出對城市未來的想法。

張芳麗認為，基隆在童子瑋的帶領下，一定能夠愈來愈進步、愈來愈好，因此願意正式接下婦女後援會會長的責任，陪伴童子瑋走完選戰最後一哩路，也呼籲市民勇敢站出來，堅定支持童子瑋。

童子瑋指出，張芳麗提醒他未來擔任市長，一定要重新找回公務人員的信任與尊嚴。一座城市要進步，需要整個市府團隊共同努力。未來他將致力恢復尊重文官體系、重視專業分工的行政文化，讓公務人員能夠安心工作、勇於任事，讓專業的決策回到市政。