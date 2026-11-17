選戰最後倒數，新北激戰。蘇巧慧今天晚間回防樹林本命區，車隊掃街前受訪表示，最近的相關結果對團隊是正面肯定，尤其過去一個月一直成長且超越，代表愈來愈多人看見團隊努力，也認同目前的步伐與方向。

蘇巧慧表示，相關結果都會參考，這些結果也代表愈來愈多人看見團隊的努力，選戰進入最後階段，接下來10天將持續針對新北市的政見與願景做最後衝刺，向更多市民報告，希望透過持續努力贏得大家認同，迎接新北的新時代。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天晚間到樹林車隊掃街，行前有小粉絲送上禮物。記者林伯東／攝影

民進黨新北市長候選人今天晚間回防樹林本命區。記者林伯東／攝影