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新北激戰 蘇巧慧回防樹林：愈來愈多人認同他們的步伐與方向
選戰最後倒數，新北激戰。蘇巧慧今天晚間回防樹林本命區，車隊掃街前受訪表示，最近的相關結果對團隊是正面肯定，尤其過去一個月一直成長且超越，代表愈來愈多人看見團隊努力，也認同目前的步伐與方向。
蘇巧慧表示，相關結果都會參考，這些結果也代表愈來愈多人看見團隊的努力，選戰進入最後階段，接下來10天將持續針對新北市的政見與願景做最後衝刺，向更多市民報告，希望透過持續努力贏得大家認同，迎接新北的新時代。
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