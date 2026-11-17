選戰進入最後倒數，國民黨新北市長候選人李四川今天上午到樹林區車隊掃街，民進黨新北市長候選人蘇巧慧晚間也回防樹林本命區車掃。蘇今晚表示，很高興又回到了自己的選區「本命區」樹林，很多鄉親好朋友都已經摩拳擦掌說晚上會車掃路線上出沒，很期待在路上可以看到大家「真的非常非常感謝栽培我的樹林」，會把握最後每一分鐘。

蘇巧慧說，這次選戰以來將近900天時間，她把馬拉松當成短跑來衝刺，該做的事一件都沒落下，截至今天已經掃了90個市場與舉辦40個座談會，今天晚上的樹林車隊掃街也是他們的第10場車掃。

蘇巧慧說，明天最後10天會有全體新北隊議員候選人一起聯合站路口宣示決心的一個活動，會把握最後每一分鐘，希望能爭取到更多的支持。

蘇巧慧說，希望這次不只蘇巧慧可以市長過關，而且議員議員也可以過半，讓新北隊能夠為新北來服務。