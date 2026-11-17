台中市長候選人公辦政見辯論會今晚登場，國民黨候選人江啟臣、民進黨候選人何欣純、司法正義黨候選人洪麗華三人交鋒。江啟臣把他的施政白皮書帶來，承諾「台中升級、幸福加級」，他有百項以上政見要落實，台中市的發展攸關未來的黃金十年，將讓城市國際化、智慧化還有永續化，每個市民都是他要服務的對象。

政見辯論會今晚開始，第一階段政見申論。江啟臣開頭以國、台語交雜說，他是台中囡仔，出身豐原、在台中長大。從台中出發，走過世界，到每一個角落，常常思考的就是怎麼樣可以讓台中更好，「台中也是我一輩子中最熱愛的一個地方。」

江啟臣表示，他擔任新聞局長時，就曾合作把李安的「少年PI」電影拉到台中來拍，讓世界能夠看到台中。擔任立委期間，爭取國道四號豐潭段的延伸、東豐快速道路的興建，將近500億的大建設，讓鄉親有安全回家的路。現在擔任立法院副院長，讓國際外賓到台中，了解台中產業魅力，就是希望能夠為這座城市做一點事，讓我們的城市更好。

江啟臣提到，這一次參選市長，他希望的不是換一個位置，而是希望把過去的這些能力、經驗、視野、人脈，全部都拿來台中，服務大台中300萬市民。台中已經是一個幸福宜居的城市，但不能只有幸福宜居，而是要「台中超越台中」。台中可以成為一座國際級的旗艦城市，能夠在亞洲、在世界有定位跟地位。

江啟臣提出12345「台中更幸福」市政藍圖，希望透過國際化、智慧化還有永續化的三種轉型，讓台中進一步的升級跟發展。他說，當選會成立「國際合作發展委員會」，整合城市的外交、產業合作、會展經濟，希望台中成為一座國際會展城市，就像義大利的米蘭，成為國際會展城市。

江啟臣也說，台中過去有很多的製造業，現在店面有了，可加大「前店後廠」的效應，讓台中徹底成為一個國際城市。最重要的是，透過這樣的國際化，讓訂單走進台中，讓台中的產品走進世界，企業賺錢，老闆才能幫員工加薪，我們的市民才能夠有更好的生活。

江啟臣指出，捷運要蓋，且要多線齊發，但是在捷運完成以前，公車路網必須優先改善。他提出的「20分鐘生活圈」的概念，透過生活圈之間的串聯，幫市民省下時間。

除了智慧化之外，大台中的未來跟青年息息相關。江說，但是現在青年普遍面臨很多的問題，包括低薪、房價、生育問題，他會成立「婦幼發展委員會」，結合各界的一個力量，從醫療、從生育、養育、教育、住宅到城市的空間，能夠擬出一套對青年支持發展的一個生態系。他也承諾「社宅會繼續蓋」，會蓋滿一萬戶，雖然中央不蓋，我們大台中自己來蓋。

江啟臣強調，要命的事情一定要優先做，市民的安全與人民的健康是不能妥協的，因此只要涉及人命關天的事情，市政必須優先做。他為了改善校園的安全，每年至少會再增加編列十億，改善老舊校舍、廁所、跑道等，此外，補助像孕婦RSV疫苗、65歲以上長者皮蛇疫苗等，寧可市優先來補助，也不要讓民眾生病了才來花錢。