台北市議員候選人、律師李惠暄今天指出，2023年已修法「受監護宣告者」也可行使投票權，北市選舉公報仍錯印選舉人資格。北市選委會坦承錯誤，表示造成民眾誤會困擾，深感抱歉，已更正公告。

台北市第4選區（中山、大同）市議員候選人、小民參政歐巴桑聯盟律師李惠暄今天在社群平台脆上發文指公職人員選舉罷免法第14條早在2023年6月已修法，「受監護宣告者」也可行使投票權。北市的選舉公報卻寫成舊規，且全台應僅台北市議員的選舉公報寫錯，呼籲北市選委會主委、副市長李泰興說明，莫影響有投票權者的權益。

台北市選舉委員會今天透過新聞稿表示，台北市第15屆議員第1至第6選舉區選舉公報刊登「投票時間、方法及投票應行注意事項」內的「三、選舉人資格（一）」所載：「除受監護宣告尚未撤銷者外」，此規定已於2023年6月9日修法刪除。

北市選委會並說，發現誤繕舊規定，隨即印製勘誤表，並函請北市各區公所轉知，請各里辦公處協助在公告欄張貼更正勘誤表。

此外，北市選委會說，北市戶政事務所造冊選舉人名冊時，都依修法後規定辦理，公報資料誤繕絕不影響選舉權人投票權益，造成民眾誤會困擾，深感抱歉。