台南市長公辦政見發表會今晚6點半登場，國民黨候選人謝龍介以「十大新政」為主軸，並聚焦在少子化與高齡化問題，提出長幼照護及青年居住「牛肉」政見，包含其首創的婚育宅政策、65歲以上長者健保費全免、敬老卡福利等，最後砲火對準烏山頭水庫光電板爭議，強調水庫光電板若沒拆除，「市民發動罷免，他心服口服」。

謝龍介以流利台語發言，痛批民進黨在台南執政多年形成派系利益與官商弊案，強調自己毫無包袱，當選後定能「斬毒」掃除弊端。他提到，在長照福利方面，承諾全面落實「65歲以上長者健保費全免」，並取消排富條款；重陽敬老金調升至每年3000元。

此外，敬老卡每個月比照其他直轄市發放1000點，可用於搭乘大眾運輸、計程車及購買農漁特產品，提升銀髮族生活便利性。

謝龍介也說，許多青年家長曾反映，每每都要去大賣場搶尿布，因此針對育兒與青年困境，主張提供免費尿布至3歲，減輕家長育兒負擔。另外也提出「婚育宅」政策，讓年輕家庭以「買得起的負擔」在地安居，讓青年敢生、能養、住得起。

謝龍介強調，自己在台南打拚20多年，對這座城市十分了解，也清楚市民真正的需求，民進黨在台南執政已33年，近8年來更爆出許多官商勾結等爭議，鄉親都期待改變，更希望透過政黨輪替，為台南帶來新氣象。