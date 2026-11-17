民進黨新北市長候選人蘇巧慧妹妹蘇巧純擔任曠世智能公司董事，在蘇貞昌時任行政院長期間獲國發基金及台企銀創投，合計約4500萬元投資，遭質疑未利益迴避。財政部書面報告指出，曠世智能不屬台企銀創投的利害關係人，不適用公職人員利益衝突迴避法，且公股創投公司以投資為主要業務，其投資案件屬例外情形，無須報財政部核定。

民眾黨團5月揭露蘇巧純自2021年起擔任曠世智能董事兼營運長，該公司在2022年獲國發基金投資1999.9萬元，另取得台企銀創投2500萬元投資，合計近4500萬元；由於蘇貞昌時任行政院長，在野黨質疑可能涉及利益迴避問題。

立法院財政委員會明邀財政部莊部長翠雲、金融監督管理委員會、法務部廉政署、審計部就「台企銀創投公司投資曠世智能公司事前評估過程至投資後效益及管理之爭議與適法性」專題報告並備質詢。

財政部書面報告指出，台企銀創投為台企銀100%轉投資公司，2022年11月參與曠世智能Pre-A輪現金增資。台企銀創投考量曠世智能經營的「微股力」為當時全台最大LINE理財社群平台，2019年至2021年營收均逐年成長逾10%，並規畫於2023年推出軟體訂閱及企業端服務，應具一定用戶規模、營收成長及產品發展潛力，因此評估參與投資。

財政部說明，台企銀創投依所訂「利害關係人投資作業要點」等評估，曠世智能非屬台企銀創投的利害關係人，「不適用公職人員利益衝突迴避法。」

財政部指出，曠世智能投資後營運未如預期，研發支出擴大致營運虧損，且受理財平台市場競爭加劇影響，2023年至去年營收逐年減少逾10%；截至今年9月底，台企銀創投總投資市值約18億元，自結盈餘2.33億元，投資曠世智能金額2080萬元，占台企銀創投總投資市值約1.15%。

財政部補充，依「財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」及相關函釋，財政部持股的國民營事業機構處理重大事項，應報財政部核定，但公股創投公司以投資為主要業務，其投資案件屬例外情形，無須依該要點規定報財政部核定。