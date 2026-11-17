台中市選委會今晚舉辦台中市第5屆市長選舉候選人公辦電視政見辯論會，候選人洪麗華自己開宣傳車到場，她喊台灣少子化嚴重，外勞人口多，執政者一定要重視此問題；她說自己可以改變台中市的命運，她最後喊著「台灣加油，台灣一定會成功」。

洪麗華在政見會中拿著看板表示，她說這次參選是應長輩推舉，她有選過里長並當選，受里民托付參選，她說台灣沒有結婚結果少子化嚴重，執政者一定要處理，但至今未處理，有經費處理但辦的不理想，市府沒有誠意回應，市府有經費應落實辦活動的價值和意義。

她說台中市小學生人數少，還有外勞問題，現在唯一解決辦法，要守護祖父母退休金，要解決危機只有自己小孩才能解決，她說經過很多里內長輩訪談，今年學生招生率低，此消息震驚產業和長輩，要想出辦法，不要傷害年輕人，執政者沒有兼顧台灣人，只照顧外來者，所有行業老板都說，為何要訓練外勞，這個國家要負責。

洪麗華說，她應大家要求訪談多位75歲以上長輩，以前的人生很多小孩，現在不生，教育和經濟問題多，以前的人沒有補助，現在很多人以前沒有接受補助很優秀又健康；她說很多人一生在外辛苦工作，但少子化人心不安，也有人擔憂勞保退休金還可領多久。

她還提出少子化下還新增學校，還有學校面臨關閉，但不能開除老師，她問「少子化嚴重，政府沒有看到嗎？」她不斷強調台灣外勞一直進來，本國勞工沒飯吃，要兼顧台灣人民權益，她說唯一解藥就是多生小孩，她可以改變台中市的命運，她最後喊著「台灣加油，台灣一定會成功。」