台南市長公辦政見發表會今晚6點半登場，國民黨候選人謝龍介砲火再度對準烏山頭水庫種電引發水質安全質疑。謝龍介強調，若飲水沒辦法安心，「我沒資格當市長」，並再次承諾，若做不到拆除承諾，市民可提罷免，他也會羞愧、會自行辭職。

謝龍介說，烏山頭水庫供應逾180萬人民生及灌溉用水，水庫水面卻設置太陽能光電板，引發市民對飲用水品質的強烈疑慮，先前他在立法院質詢烏山頭水庫光電板議題，並詢問行政院長卓榮泰「要現在拆還是等我就任拆」，然而卓榮泰卻回「依法行政」，對此自己也會有「合法的拆除方式」。

他直言，光電產業背後牽涉龐大官商利益，弊端重重，痛斥「沒被查到難道就叫合法？」台北市長蔣萬安不讓翡翠水庫裝光電板，那台南市民為何要做二等市民？連喝水都擔憂，如果飲水沒辦法安心，「我沒資格選市長、當市長」。

謝龍介在政見發表會上再次宣示，拆除烏山頭水庫太陽能板的承諾若做不到，「市民提罷免，我也會羞愧、自行辭職」，同時強調「只做一任4年、絕不尋求連任」，將傾盡人生精華的四年全力為台南鄉親打拚。