賴清德​總統繼上周二展開4鄉鎮市輔選，今天再赴宜蘭走訪5鄉鎮市廟宇參香，拉抬五合一候選人。賴清德強調，中央已備妥交通與各項建設經費，必須交給有能力的縣長執行，他批評對手陣營的抹黑手段令人看不下去。

有別於縣市大型造勢活動，賴清德總統接連兩個周二密集走訪宜蘭鄉鎮基層固樁，透過拜廟、廟前廣場站台開講，與選民近距離互動，他下周二還要到宜蘭參加選前大型造勢活動，盼結合中央資源與地方選情，為民進黨搶攻關鍵的宜蘭縣。

​除了交通與地方基礎建設外，賴清德今也大談多項中央教育福利與育兒津貼，政府要讓每個孩子不論家境都有受教育機會，並預告將推動兒少補助，全面減輕家庭的經濟負擔。

縣長候選人​林國漳指出，自己投入公益30多年卻遭受惡意攻擊，宛如當年陳定南參選遭遇對手的抹黑手法如出一轍，呼籲宜蘭鄉親擦亮眼睛，用選票唾棄選舉奧步，堅定支持正面選舉，讓優秀人才得以留在地方服務。

​林國漳端出包含爭取台62線延伸礁溪、鐵路高架化，以及規劃青年住宅與敬老卡等福利，他熟悉縣政運作，有信心成為稱職的縣長。