國民黨新北市長候選人李四川的太太蔡碧雲今日前往三峽黃昏市場、愛國路攤集掃街拜票，獲得民眾熱烈支持，有攤商送上菜頭表達祝福，也有店家聽聞蔡碧雲前來懇託特別從廚房趕出來，熱情上前握手致意，高喊「支持李四川」，許多鄉親也大讚蔡碧雲親切又熱情，是「川伯最強助選員」。

蔡碧雲抵達三峽黃昏市場後，先受邀透過市場廣播向攤商及採買民眾問候，懇請大家支持李四川，沿途也受到許多鄉親熱情歡迎，收到許多菜頭，祝福李四川好彩頭、高票凍蒜，鄉親們見到蔡碧雲，紛紛上前打招呼、握手寒暄，還熱情邀請合影留念，直呼「全家都投給李四川」。

蔡碧雲拜票途中，經過李四川日前曾發表客家政策的客家餐廳，受到店家熱情邀請入內，店內正好掛著李四川與老闆的合照，蔡碧雲也開心地與照片合影，形成夫妻另類的溫馨同框畫面。蔡碧雲表示，客家族群是新北市發展的重要力量，相信李四川未來擔任市長，將持續推動及發揚客家文化活動，照顧每一位在新北的客家鄉親。

李四川競選辦公室表示，選戰進入倒數階段，李四川的「牽手」蔡碧雲當李四川最佳分身，將持續深入街頭巷尾，握緊每一雙手，全力為李四川爭取每一位市民朋友的支持，凝聚每一分力量，未來共同為新北市打拚。