爭取連任的屏東縣長周春米今天前往潮州中正市場等處拜票，並預告，21日將在潮州愛國夜市造勢，行政院長卓榮泰等人輔選；藍營屏東縣長候選人蘇清泉同日於南州廟口開講。

周春米今天一早前往潮州中正市場掃街拜票，由民進黨提名潮州鎮長候選人洪明江、無黨籍鎮長候選人潘素霞，以及屏東縣議員陳宗廷、議員候選人潘炩禕、潘筱潔等人陪同；下午接續到屏東市黃昏市場，與屏東市長候選人梁育慈等人一同拜票。

周春米透過競總新聞稿表示，縣府近年持續推動潮州建設，從潮州聯合辦公大樓、國際滑輪溜冰場，到已經動工的潮青圖書館，一步步完善地方公共服務與生活機能，加上規劃中的屏南快速道路以潮州為起點，縣府攜手中央，持續推動大潮州地區建設升級。

周春米下午前往屏東市黃昏市場拜票，有攤商送上豬腳，祝福周春米與梁育慈高票當選；隨後兩人接續前往廣東路與勝利東路口，與屏東縣議員李世斌、議員候選人饒怡君、蔡侑庭等人一同拜票。還有支持者帶著2個孩子，化身「小小縣長」與「小小市長」，別上以周春米、梁育慈飄帶製成的蝴蝶結。

周春米表示，梁育慈年輕、專業、會做事，對屏東市有深厚感情，也有為家鄉打拚決心，是她大力推薦的市長人選。期待未來縣市攜手，讓市政與縣政緊密銜接，以具體行動回應鄉親期待。

周春米預告，21日下午3時30分，將在潮州愛國夜市舉辦「屏東亮起來」周春米大潮州區域造勢活動，邀請卓榮泰、前行政院長蘇貞昌、交通部長陳世凱及前屏東縣長曹啟鴻等人輔選，力拼屏東隊全壘打。

蘇清泉競辦表示，21日下午5時30分，於南州鄉溪洲代天府廟口開講，出席者名單尚在確認中。