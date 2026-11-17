台中市長電視政見發表會今晚登場，國民黨候選人江啟臣、民進黨候選人何欣純先後抵達，兩人都表示平常心看待，也分享了今天的特別打扮或隨身小物。司法正義黨候選人洪麗華登場方式特別，她開著宣傳車抵達會場，強調自己關心社會，踏實拜訪每個區域。

電視政見發表會今晚7時開始，採取辯論形式，包含政見申論、提問、回答與結論等環節，3名候選人先後在6時半許現身。

何欣純最先到場，談到現在的心情，表示「還不錯」，相較之下大學聯考時還比較緊張；今天做了充足的準備，希望透過這次發表會讓市民知道市政願景和未來藍圖，可以打造欣欣向榮的城市。何也說，原希望有第三方舉辦的電視辯論會，畢竟這次發表會雖然號稱辯論，其實沒有交叉詰問，可惜沒有和江陣營達成共識。

何欣純今天特別做了不一樣的妝髮，她解釋，今天穿得比較亮色、粉色系，希望展現喜氣洋洋與歡喜的心情，同時給人年輕、有決心、有執行力和行動力的感覺。

江啟臣稍晚到場，他這兩天都沒有公開行程，對此江笑說「沒有閉關啦」，是因為有些行程不能公開；對於政見發表會，平常就有在準備政策，也講了很多，今天是改到電視上面，並透過公辦的政見發表會形式，當然會比較正式，他也非常重視，不過還是平常心面對。

對於沒能協調出其他場辯論會，江啟臣表示尊重主辦方，公辦政見會本來就有一定的規定，民辦就要看各方能否談攏，雖然這次沒有，但公辦政見會也是很重要的管道。江今天的幸運小物是妻子給的「好運糖果」，是她上午在大里塗城市場拜票時，民眾贈予的；江也帶了文昌筆等競選小物。

洪麗華駕駛宣傳車到會場，花了些時間停車，最後才抵達。她說，自己是從競總開來，之所以用這種方式宣傳，是因為她一直很關心社會，里民要求她要踏實拜訪每個地區，告訴所有人少子化是非常嚴重的一件事。

洪麗華強調，一定要有子女，才能守護自己的退休金；她12年前就開始宣傳少子化的嚴重性，今天的狀況比預估的還嚴重10倍以上，現在只剩下8年可以解決，若接下來8年無法將新生兒數量拉到27萬人，沒辦法救回台灣，屆時台灣只剩外勞了。

民進黨候選人何欣純表示，原希望有第三方舉辦的電視辯論會，畢竟這次發表會雖然號稱辯論，其實沒有交叉詰問，可惜沒有和江陣營達成共識。記者黃仲裕／攝影