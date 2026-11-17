大選進入倒數11天，賴清德總統今上午接連陪同民進黨新北市長候選人蘇巧慧前往板橋、三重3間廟宇參香祈福。國民黨立委林沛祥質疑，究竟是公務還是黨務？公務車、隨行人員及相關行政支出，哪些由公帑負擔，哪些由民進黨支付？要求公開行程性質及相關費用。

賴總統與新北市長候選人蘇巧慧今早接連前往板橋慈惠宮、三重義天宮、昭安宮參香祈福。賴總統表示，蘇巧慧當選明年新北市1495億預算才能用在刀口上，三重和台南一樣是民主聖地，三重要大贏蘇巧慧才能贏，拜託大家將新北市交給蘇巧慧。

賴總統陪同蘇巧慧拜廟，維安不減，引發公帑輔選之議。林沛祥表示，賴總統現在「真情流露不演了」，明明是上班時間，總統卻陪著蘇巧慧一口氣跑了三間廟，拜完神明還不忘拜託選民，把國家元首的公開行程，變成候選人的助選行程。

林沛祥表示，以前說「國事如麻」，現在看起來，民進黨是「萬事莫過九合一」，「總統關心選舉，我們尊重；總統有政黨立場，我們理解。但是，總統可以有黨派，國家的資源不能有黨派。」他要問，這三場行程究竟是公務，還是黨務？公務車、隨行人員及相關行政支出，哪些由公帑負擔？哪些由民進黨支付？

林沛祥表示，總統維安有其必要，不能因為助選就不維安；但維安是保護總統，不是讓選舉活動的所有開銷都可以掛公帳，神明面前人人平等，公帑面前更不能有政黨特權。

林沛祥要求總統府公開行程性質及相關費用，該公務的歸公務，該黨務的歸黨務；不要選舉時公私不分，被質疑時才說一切依法。