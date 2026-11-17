台中市長公辦電視辯論會今晚登場，民進黨台中市長候選人何欣純以一襲粉色套裝，妝髮皆有特別打理過，令人耳目一新，她強調有聽取網友的意見，特別注意妝容打扮，司法正義黨台中市長候選人洪麗華隨後開著宣傳車抵達電視辯論會現場，她沒有隨行助理陪同，僅以一面生育政策的看板出席，強調她重視少子化的問題。國民黨台中市長候選人江啟臣則穿著西裝手握選民致贈的幸運糖果現身，他認為這樣的幸運小物能為他帶來好運。

何欣純表示，期待讓市民看見她具備為日常生活解決問題的能力，致力打造一座「好生活、欣欣向榮、友善舒服」的城市。不過她也坦言，原本期待能有第三方舉辦的電視辯論會，可惜雙方協調未能達成共識而破局，最終僅剩這場唯一且沒有交叉詰問的公辦政見辯論會，讓她感到相當遺憾。儘管如此，她對受邀提問的兩位學者深具信心。

針對對手感到遺憾「這一次是唯一的政見發表會」，江啟臣回應表示，主辦方的安排依法規規定，大家都予以尊重。至於公辦以外的辯論，則要看彼此條件與各方面能否談得攏。他認為，雖然這次僅有公辦，但公辦政見辯論會本身就是另外一個非常重要、且相信也是大部分民眾所重視和認可的管道。

洪麗華則說，自己長期關心社會議題，並應里民要求踏實走訪基層。她透露，早在12年前走訪5,000戶人家時，就已發現未婚男女比例極高，當時便預警少子化危機即將到來；然而12年後的今天，實際情況卻比她當初預估的還要嚴重十倍以上。「要守護自己的退休金，一定要叫子女趕快生出小孩，來守護爸爸、媽媽、阿公、阿嬤的退休金！」她強調，鼓勵生育是解決當前社會危機的「唯一解藥」。

司法正義黨台中市長候選人洪麗華開著宣傳車抵達電視辯論會現場。記者黃仲裕／攝影